Film over Vlissingse groenteboer gaat naar Cannes

VLISSINGEN - De Zeeuwse documentaire 'Van verlies kun je niet betalen' gaat naar Cannes. De NPO heeft de film van Helge Prinsen en John Albert Jansen geselecteerd voor MIPCOM, de belangrijkste beurs voor de internationale tv-markt. Deze wordt jaarlijks in oktober in de Franse badplaats gehouden.

De documentaire gaat over Adrie en Francien Trimpe en hun groentewinkel in de Vlissingse binnenstad. Ze zijn al ver in de tachtig, de gezondheid laat te wensen over, maar Adrie Trimpe weigert lange tijd te stoppen met de zaak. Totdat het echt niet meer gaat.

'Van verlies kun je niet betalen' gaat zaterdag 8 september in première bij Film by the Sea en is tijdens het festival dagelijks een of meerdere keren te zien. De NPO zal de film via 2Doc waarschijnlijk volgend jaar uitzenden, maar ziet ook internationale potentie en presenteert deze daarom in Cannes, onder de titel 'Loss Won't Pay the Bills'.

De documentaire heeft inmiddels ook een Nederlandse distributeur (Windmill Film), zodat deze zijn weg kan vinden naar onder meer de filmhuizen. Net als op Film by the Sea zal de film worden vertoond in combinatie met 'De letterschilder', een kort portret dat Mirjam van Veelen maakte van de 80-jarige Amsterdamse letterschilder Gerard Wessels. ,,Dat past goed bij elkaar”, zegt Helge Prinsen. ,,Beide films gaan over verdwijnenden beroepen en over oude mannen die heel erg met hun werk bezig zijn."

Bekijk de trailer van 'Verlies kun je niet betalen':