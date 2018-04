'Film over groenteboer Trimpe wordt grote hit'

VLISSINGEN - De documentaire over de Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe belooft dé publiekstrekker van de komende editie van Film by the Sea te worden. De film gaat zaterdag 8 september om 16.00 uur in première in CCXL en zal veelvuldig op het festival te zien zijn.