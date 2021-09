Film over Floor Haak genomineerd voor Gouden Kalf: ‘Wat zou hij dit prachtig hebben gevonden’

video Leonora is een van de laatste Brazilia­nen die nog Zeeuws spreken: ‘Ik ben blieë, zeer blieë’

24 september GARRAFÃO - Leonora Boone is een van de laatste Brazilianen die nog oud-Zeeuws spreekt. Als ze in haar vingers snijdt, reageert ze van schrik in het Zeeuws, vertelt ze. Dromen doet ze zowel in het Zeeuws als in het Portugees. Maar voetbalt Nederland tegen Brazilië, dan is ze toch echt voor de kanaries en niet voor Oranje.