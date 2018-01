Film over dove Tobias te zien in Vlissingen

VIDEOVLISSINGEN - Film by the Sea vertoont zondag 21 januari de bijzondere film 'Doof kind'. Hierin schetst Alex de Ronde een portret van zijn dove zoon Tobias. Beiden zijn bij de voorstelling aanwezig.

Alex de Ronde is directeur van het Ketelhuis, de bioscoop op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Op 3 maart komt zijn eigen film uit: 'Doof kind'. Deze won in november al de publieksprijs op het documentairefestival IDFA. Het Zeeuwse publiek krijgt nu kans de film te zien ruim voordat deze in de Nederlandse bioscopen gaat draaien.

In 'Doof kind' toont De Ronde het dagelijks leven van zijn zoon, in al zijn facetten. ,,Ik wilde laten zien dat een dove jongen niet een zielige gehandicapte is, maar een monter lid van een vitale culturele minderheid", zei hij daarover eerder in Het Parool.

Docent gebarentaal

Tobias studeert aan Gallaudet University in Washington D.C., de enige dovenuniversiteit ter wereld. Doof zijn is onderdeel van zijn identiteit. ,,Er is ook gewoon een dovencultuur, waar hij zich als een vis in het water voelt", zegt De Ronde. ,,Hoe een handicap in een cultuur kan veranderen en andersom, dát vond ik een interessant uitgangspunt. En Tobias heeft heel slim een brug naar de horende wereld geslagen door het enige juiste beroep te kiezen: docent gebarentaal."