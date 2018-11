Film ‘En ik van jou’ wint Gouden Zeester in Vlissingen

Salud in Scharendij­ke enige Zeeuwse naam in Café Top 100

22:18 SCHARENDIJKE - Salud in Scharendijke is dit jaar het enige Zeeuwse café met een plek in de Café Top 100 van vakblad Misset Horeca. De eeterij-stapperij staat op plek 23. Dat is vanavond bekend gemaakt. Vorig jaar eindigde De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee nog bovenaan.