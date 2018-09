Film by the Sea: wat kijken de bezoekers?

VLISSINGEN - Elke dag vragen we bezoekers van Film by the Sea naar hun mening over de film die zij net hebben gezien. Vandaag: Deirdre Mol uit Antwerpen. Zij zag maandag Leave no trace van Debra Granik.

Waarom hebt u voor deze film gekozen?

,,Ik kijk vooraf altijd naar de trailer, om een eerste indruk te krijgen. De trailer van Leave no trace was veelbelovend. Ik ben een natuurmens en zag dat een groot deel van de film zich daar afspeelt. Ook was duidelijk dat het psychologische aspect een rol speelt: mensen worden vanuit de natuur in een heel andere situatie getrokken. De vraag hoe dat hun leven verandert, sprak me aan."

Wat vond u van de film?

,,Heel goed. Bij de inleiding werd al gezegd: het is een film die -in tegenstelling tot wat de titel zegt- sporen achterlaat. Voor mij persoonlijk was het een net iets te emotionele film. Ik werk in de psychiatrie. Daardoor herkende ik te veel, terwijl ik in film meer op zoek ben naar iets dat me een nieuw inzicht geeft."

Zou u deze film aan anderen aanbevelen?

,,Zeker. Het is niet echt een dramatische film, maar je moet er wel van houden dat een film emoties losmaakt. Mensen die meer van de actie zijn, vinden de film misschien te langdradig."

Bent u een vaste bezoeker van het festival?

,,Ja. Ik heb een aantal jaren in Vlissingen gewoond en ben net verhuisd naar Antwerpen. Toch ben ik weer gekomen, omdat het een soort traditie is. Ik vind het heel fijn om op het festival te zijn. De keuze aan films is zo groot. Dat is heerlijk."

Welke films gaat u nog meer kijken?