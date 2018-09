Film by the Sea: wat kijken de bezoekers?

Elke dag vragen we bezoekers van Film by the Sea naar hun mening over de film die zij net hebben gezien. Vandaag: Anita van der Draai en Hannie Jaspers uit Vlissingen. Zij zagen dinsdag The children act van Richard Eyre.

Waarom hebben jullie voor deze film gekozen?

Hannie: ,,Gisteravond waren we naar Wildlife geweest, maar die viel een beetje tegen. Daarom hebben we het festivalkrantje meegenomen en dat 's avonds doorgespit. Ik ken ook best veel mensen en ik vraag ze altijd: wat voor film hebben jullie gezien en hoe was die? Zo zijn we bij deze uitgekomen."

Wat vonden jullie van de film?

Hannie: ,,Heel indrukwekkend."

Anita: ,,Ik vond het een heel goede film, met heel veel nadenkmomenten. De film laat zien wat een beslissing van een ander voor gevolgen kan hebben voor je leven. The children act gaat over een rechter in Amerika. Zij moet beslissen over een jongen die een bloedtransfusie nodig heeft om te overleven, maar die hij vanwege zijn geloof weigert."

Zouden jullie deze film aanbevelen?

Anita: ,,Zeker! Maar de mooiste film tot nu toe vinden we Leave no trace. Die heeft nog lang in mijn hoofd rondgespookt."

Hannie: ,,Die was geweldig. Heel goed gespeeld. En er waren ook zulke mooie natuuropnames."

Zijn jullie vaste bezoekers van het festival?

Hannie: ,,We komen elk jaar. Ik zie gemiddeld toch wel vijftien, zestien films. Ik kijk er altijd naar uit. Zodra de festivalkrant op de mat valt, gaan we plannen. Normaal ga ik met mijn schoonzusje, maar die is dit jaar op vakantie. Daarom gaan Anita en ik nu wat vaker samen."

Anita: ,,Film by the Sea is een heel mooi festival. Het hóórt bij Vlissingen."

Welke films gaan jullie nog meer kijken?