Film by the Sea trekt ruim 46.000 bezoekers

Spannende strijd om publieksprijs Film by the Sea

9:22 VLISSINGEN - Met nog één dag te gaan, is de strijd om de publieksprijs van Film by the Sea spannend. 'Ôtez-moi d'un doute' leidt nog altijd het klassement, maar het verschil met de rest wordt steeds kleiner. 'Wonders of the sea', dat zaterdag voor het eerst werd vertoond, kwam meteen binnen in de top-10, op de 5e plaats.