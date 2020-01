Film by the Sea op Schiermonnikoog is succes: 'Dank u wel, lieve meneer!’

Poll Monument van licht voor slachtof­fers Holocaust

26 januari VLISSINGEN - De twee jonge vrouwen stoppen even en kijken hoe de mannen de laatste stenen op het zwarte kleed leggen. De stenen lichten blauw op. De een is verbaasd: ,,Wat is dat?” Maar het meisje op de scooter weet het: ,,Dat is een monument voor de mensen die in de oorlog zijn vermoord. Het is begonnen in Rotterdam en nu worden ze overal in het land neergelegd. Zo’n mooi, liefdevol project.”