Film by the Sea onthult affiche voor 2021, met Jazzmine als blikvanger

VLISSINGEN - Het jonge Middelburgse model Jazzmine Tuhuleruw is dit jaar de blikvanger van Film by the Sea. Zij staat op het affiche voor de komende editie.

Het is gemaakt door de Zeeuwse kunstenaar Rem van den Bosch, die zestien jaar geleden ook de poster voor Film by the Sea ontwierp. Festivaldirecteur Jan Doense presenteerde het nieuwe ‘artwork’ dinsdagavond bij ‘Film by the Sea door het jaar’, dat voor het eerst sinds december kon worden gehouden.

Doense wilde een poster met een rode loper, strand en zee. Van den Bosch maakte daar een abstracte versie van. De linker helft is in zwart-wit en staat voor het verleden, de rechter helft is in kleur en geeft de toekomst weer. ,,Het is onmiskenbaar dat we naar kleurrijke tijden toe gaan, in alle opzichten”, aldus Doense.

De 23ste editie van Film by the Sea is van 10 tot en met 19 september.