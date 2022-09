Film by the Sea geopend: Vlissingen is weer tien dagen lang dé filmstad van Nederland

Film by the SeaDe rode loper ligt weer uit. Film by the Sea werd vrijdagavond officieel geopend. Tien dagen lang is Vlissingen weer dé filmstad van Nederland.

Het festival, dat zijn 24ste editie beleeft, werd ingeluid met het traditionele openingsgala. BN’ers, genodigden en andere bezoekers schreden in de mooiste jurken of in smoking (of andere nette kleding) over de rode loper bij bioscoop CineCity.

Als openingsfilm had festivaldirecteur Jan Doense gekozen voor de erotisch getinte komedie Good Luck To You, Leo Grande, met Emma Thompson en Daryl McCormack in de hoofdrol. Katy Brand, die het scenario voor de film schreef, was aanwezig.

Het filmfestival duurt tot en met zondag 18 september. Op het programma staan meer dan honderd verschillende films. De hoofdgast van dit jaar is de Mexicaanse schrijver, scenarioschrijver en regisseur Guillermo Arriaga, die een groot deel van het festival bijwoont. Zaterdag 17 september ontvangt hij de Career Achievement Award van Film by the Sea.

Belangrijke rol voor Zeeuwse films

Het festival kent een groot aantal evenementen en programma's. Behalve boekverfilmingen spelen Zeeuwse films een belangrijke rol, met een recordaantal van 28 nieuwe producties. Het Zeeuwse programma wordt zaterdagmiddag 10 september officieel geopend, met onder meer de première van de documentaire JOS - de mens als nuttige soort van Henk van den Doel.

