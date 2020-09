Film by the Sea geopend: tóch nog een rode loper dit jaar

Zeeuwen gaan bovengemid­deld vaak scheiden; Vlissin­gers spannen de kroon

14:11 MIDDELBURG - Zeeuwen zijn bovengemiddeld vaak gescheiden. Het gaat om 8,3 procent van de inwoners. Alleen in Limburg ligt dat percentage hoger met 8,7 procent. Opvallend is dat in 2010 nog 6,9 procent van de Zeeuwen gescheiden was. Vlissingers spannen de kroon. Daar is maar liefst 10,2 procent van de inwoners gescheiden.