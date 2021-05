Film by the Sea gaat ook dit jaar door: ‘We willen Cannes aan de Noordzee worden’

Vorig jaar was Film by the Sea één van de weinige festivals die op een min of meer normale manier konden doorgaan. Wel moest de opzet door alle coronaregels enigszins worden aangepast. ,,Wij gaan ervan uit dat het festival dit jaar op z’n minst op dezelfde manier kan plaatsvinden, maar we denken eigenlijk dat er dan wel meer kan, misschien zelfs zonder afstandsregels”, zegt Doense, verwijzend naar het tempo van de vaccinaties. ,,We hopen ook weer wat prominente gasten te kunnen ontvangen, waarschijnlijk niet uit verre landen, maar wel uit een aantal Europese landen.”