Film by the Sea: dít kan de bezoeker verwachten

VLISSINGEN - Met de Noorse film Ninjababy en een feestelijk gala luidt Film by the Sea vrijdagavond de 23e editie in. Ondanks de coronabeperkingen kan het tiendaagse festival, met enkele aanpassingen, ook dit jaar doorgaan. Wat zijn de opvallendste zaken?

1,5 meter blijft gelden

Het festival volgt, net als vorig jaar, strikt het coronaprotocol. Dat betekent onder meer dat de 1,5 meter van kracht is, er minder plaatsen in de zalen beschikbaar zijn en er ook geen grote concerten op het programma staan. Toegangstesten zijn niet nodig.

Zes satellietlocaties

CineCity in Vlissingen is tot en met 19 september het hart van het festival, maar de laatste vier dagen zijn er ook voorstellingen op zes andere locaties: CineCity in Terneuzen, C-Cinema Kiek in de Pot in Bergen op Zoom, Cinema Middelburg, fZi in Zierikzee, Ledeltheater in Oostburg en Podium ’t Beest in Goes.

Competitiefilms

Boekverfilmingen vormen de kern van het festival. Acht ervan zijn geselecteerd voor de Film & Literatuurcompetitie. Een jury onder leiding van schrijver Jaap Robben bepaalt wie de prijs van het festival wint. Verder zijn er aparte competities voor Franstalige films (Vive le Cinéma) en is er zowel een jongerenjury als een internationale studentenjury op het festival actief. Alle prijzen worden zaterdag 18 september uitgereikt.

Frans Weisz eregast

Film by the Sea zet dit jaar regisseur Frans Weisz in het zonnetje. Hij ontvangt zaterdag 18 september de Career Achievement Award.

Volledig scherm De Machinefabriek als drive-inbioscoop. © Lex de Meester

Succesnummers op herhaling

Festivaldirecteur Jan Doense introduceerde vorig jaar een aantal nieuwe onderdelen, zoals de Machinefabriek als drive-inbioscoop, films op de Westerschelde Ferry (‘Drijf-uit’) en een filmconcert in de Sint Jacobskerk. Deze activiteiten keren dit jaar wegens succes terug.

Bijzondere onderdelen

Speciale aandacht is er voor Italiaanse cinema. Het gaat om filmklassiekers in combinatie met documentaires over de verhalen achter deze films. Verder zijn er tien gerestaureerde films van Charlie Chaplin te zien. Ook is er zondag 12 september een eerbetoon aan Henk van der Linden, de nu 96-jarige pionier van de Nederlandse kinderfilm. Er wordt een documentaire over hem vertoond, in aanwezigheid van onder anderen Jeu Consten, de hoofdrolspeler uit De avonturen van Pietje Bell (1964). Ten slotte is in boekhandel ’t Spui van 11 tot en met 17 september dagelijks om 16.30 uur een talkshow onder leiding van Karin van As.

Meer weten?

Alles over het festival op filmbythesea.nl.