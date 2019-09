Film by the Sea 2019: missie geslaagd voor Jan Doense

Leni Blom-Schaleven over de oorlogsja­ren in Renesse: Blij dat mijn meisjes niet bang hoefden te zijn

20:00 Dit is het tiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Leni Blom-Schaleven (1935) over de bezettingsjaren in Renesse: ,,We hadden elf Duitse soldaten in huis. In de gang stonden gewoon kisten met handgranaten.”