Film als poëtische ode aan de natuur

GOES - Hun films zijn poëzie in beelden, die de verhouding tussen mens en natuur belichten. Zaterdag reist Ingrid van de Linde uit Goes samen met Renée Schouwenberg af naar Portugal, voor de première van hun nieuwste project: Film du Jardin .

Van de Linde, met een ruime staat van dienst als beeldend kunstenaar, manifesteerde zich in 2015 voor het eerst ook op filmgebied. Samen met collega Schouwenberg maakte ze De herberg, over de rijke historie en de laatste bewoner van een bijzonder pand aan het Geertesplein in Kloetinge.

Volledig scherm Ingrid van de Linde (links) en Renée Schouwenberg © Privéfoto's

Nu is er de vrucht van een nieuwe samenwerking. Film du Jardin is een poëtisch en bijna verstild drieluik. ,,Doordat we met minimale middelen werken, zijn we van niemand afhankelijk. Je kunt zo volledig het onderwerp dienen”, zegt Van de Linde. ,,Het is als beeldend kunstenaars die filmen belangrijk dat je een zekere mate van zelfstandigheid kunt behouden. Dat verlangen was heel groot na De herberg.”

Antroposoof

Het hart van de trilogie is Dominio, een poëtische documentaire van bijna drie kwartier rond Eelco Schaap. Hij is boer en antroposoof en fungeerde decennialang als spreekbuis van de biologisch-dynamische landbouw in Nederland. Nu zet hij zijn idealen voort op een landgoed in Portugal, in natuurpark Serra da Estrela.

Volledig scherm Scène uit ‘Dominio’. © Ingrid van de Linde

Vier keer - twee keer in het voorjaar en twee keer in het najaar - reisden Van de Linde en Schouwenberg naar Portugal om het werk op het landgoed vast te leggen. Tegelijkertijd vertelt Van de Linde, aan de hand van het onderzoek dat ze verrichtte, met de film ook een eigen verhaal in beelden en woorden. ,,Voor mij is het ritme belangrijk, het langzame kijken waaruit de verbeelding nieuwe dingen tot stand laat komen. Daar hopen we de kijker in mee te nemen.”

Zij noemt het project ‘een ode aan de natuur, de planten en de dieren’. ,,Het is vooral onze liefde voor de aarde dat we willen laten zien, het bewustzijn dat we met z’n allen de verantwoordelijkheid voor de natuur hebben. Die geeft ons heel veel, altijd maar weer opnieuw.”

Volledig scherm Scène uit ‘Dominio’. © Ingrid van de Linde

De andere twee - meer abstracte - delen van het drieluik komen voort uit Dominio. Trophy belicht in clair-obscur de schoonheid van gehoornde dieren, aan de hand van het privémuseum van de Zeeuwse verzamelaar Kees Otte. March of the bees is een kleinood in beelden over bijen als de dragers van licht.

Komende zondag is de première in Guarda, de hoogst gelegen stad van Portugal. ,,We doen mee aan een internationaal symposium met meerdere kunstenaars en filmers uit heel Europa", zegt Van de Linde. ,,De film is te zien in een oud cinetheater, dat heel lang niet is gebruikt. Later wordt die ook vertoond in Torre de Menagem, de hoogste plek van de stad.”

Volledig scherm Scène uit ‘Trophy’. © Ingrid van de Linde

Zeeland moet nog een paar weken geduld hebben. Op 6 juli is de Zeeuwse première bij Een Bunder Kunst in 's-Heer Arendskerke. Het is ‘outdoor cinema op locatie’, na zonsondergang. ,,Dat is een prachtige natuurplek. Bij slecht weer wordt het een week uitgesteld, maar we hopen op een mooie, warme avond met een heldere sterrenhemel.”