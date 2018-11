Filip Dewinter houdt Zeeuwse PVV ‘eigen volk eerst’ voor

Het Vlaams Belang was met een zware delegatie naar Nieuwdorp afgereisd om te spreken voor de aanhang van de PVV. Naast De Winter was ook senator Anke Van Dermeersch en Kamerlid Jan Pennis aanwezig bij de bijeenkomst. De Zeeuwse PVV-voorman en senator Peter van Dijk had Eerste Kamerleden Dannij van der Sluijs en Ton van Kesteren meegenomen. Op de bijeenkomst waren naar schatting honderd PVV-sympathisanten afgekomen.

Grenzen

Niet de samenwerking tussen de havens, de Westerschelde, openbaar vervoer of andere Vlaams-Zeeuwse kwesties besprak de Dewinter, maar zijn bekende hoofdthema's hadden wel alles met grenzen te maken: immigratie en islamisering. Hij waarschuwde de Zeeuwen tegen de gedachte dat het in hun provincie allemaal niet zo'n vaart zal lopen. ,,Dan hoor ik uw volksvertegenwoordigers zeggen: ‘Ja hier in Zeeland leeft dat toch minder, want bij ons is dat niet echt een issue. Dat zal wel. En als ik hier rondloop zie ik wel dat het geen Amsterdam of Rotterdam is. En hou dat vooral zo. Het water heeft u bedreigd, maar het heeft u ook beschermd tegen de massa-immigratie, multi-culturalisering en de islamisering.”