Files op A58 na ongeval met bus Connexxion

Voormalig directeur Thools beveili­gings­be­drijf in beroep tegen vonnis hennepkwe­ke­rij

24 november MIDDELBURG - Zowel het Openbaar Ministerie in Middelburg als de 64-jarige C. van den B. uit Tholen gaan in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Middelburg. Van den B. kreeg op 19 november een taakstaf van 135 uur plus drie maanden voorwaardelijke celstraf. Er was 240 uur taakstraf plus eveneens drie maanden voorwaardelijk geëist.