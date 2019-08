Files op A58 in en uit Zeeland door ongevallen

In de Vlaketunnel gebeurde rond 11.20 uur een ongeval. Korte tijd later was er tussen Rilland en Hoogerheide een kop-staartaanrijding tussen twee auto’s. Dat zorgde voor een flinke file Zeeland in, waarbij de vertraging opliep tot rond 40 minuten. Anderhalf uur later was die file opgelost. Een berger heeft een van de auto’s weggehaald, de andere kon op eigen kracht verder rijden.