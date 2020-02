Filedetectiesysteem A58 richting Vlissingen tijdelijk buiten gebruik

Het zal overigens voor veel bestuurders meteen voor het eerst zijn dat ze op het bestaan van het systeem worden gewezen. Het hoeft namelijk bijna nooit in actie te komen, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat, beheerder van de weg. De borden aan weerszijden van het viaduct gaan branden zodra het systeem door middel van lussen in het wegdek stilstaand of langzaam rijdend verkeer opmerkt, maar dat is op die locatie bijna nooit het geval. ,,Maar omdat de weg daar behoorlijk steil omlaag gaat, kun je het niet goed zien als er auto's stilstaan of langzaam rijden. Dus áls dat een keer zo is, is het wel handig dat je daar op wordt geattendeerd", aldus de woordvoerster.

Dat het systeem in de richting van Vlissingen nu tijdelijk buiten gebruik is, komt volgens haar doordat een regelkastje in de berm is verdwenen. ,,het is waarschijnlijk aangereden, het is in elk geval afgebroken.” Binnenkort wordt een nieuw kastje geplaatst. Het filedetectiesysteem is in 2015 aangelegd.