File op de spoedeisende hulp? Zeeuwse ziekenhuizen grijpen in om dat te voorkomen

Wat is er aan de hand?

Wie acuut hulp nodig heeft, komt terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis in Goes (Adrz) of Terneuzen (ZorgSaam Ziekenhuis). Per jaar melden zich zo’n 29.000 mensen op de SEH in Goes en zo’n 7800 in Terneuzen. Dat aantal stijgt al een aantal jaar. Ook worden de mensen die er binnenkomen steeds ouder, hebben ze meerdere aandoeningen en is de zorg complexer. Daardoor neemt de drukte op de SEH’s toe. Als mensen niet vlot genoeg kunnen doorstromen naar andere afdelingen van het ziekenhuis ontstaat een ‘file’. Met langere wachttijden en stress en uitval bij het personeel tot gevolg.