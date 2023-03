De Middelburgse was een van de vrouwen die zich sterk maakte voor ruimtes waarin vrouwen ontspannen kunnen kolven op de werkplek. Het PZC-artikel over de luxe ‘kolflounge’ bij haar werkgever, de HZ, heeft inmiddels het gesprek in andere bedrijven op gang gebracht, weet Mesu-Minderhoud. Vrouwen hebben het recht twee uur te kolven en ook de kolfruimte is in de wet vastgelegd. ,,Maar dan kom je dus vaak uit op niet meer dan een bezemkast”, legt Mesu-Minderhoud uit. ,,Ik kon zelf altijd makkelijk kolven, overal, maar hoe meer vrouwen ik sprak, hoe duidelijker het werd dat dit niet voor iedereen zo is. Schaamte, ongemak werd veel genoemd. Dus een rustige, ontspannen ruimte faciliteren is hierin belangrijk. Waarom die bezemkast niet iets gezelliger maken?”