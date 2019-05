Fijne collega’s? Zeg het eens hardop! ‘Ik zou hem zó mijn portemonnee meegeven’

VIDEO 1000 euro voor tip die leidt naar bekrasser auto’s in Middelburg

1 mei MIDDELBURG - Voor de tweede keer in een jaar tijd is de auto van Serdal Arpaci uit Middelburg bekrast. ,,Diepe krassen. Over de hele auto”, vertelt hij boos. ,,Alleen het dak is niet bekrast.” Ook auto’s in de buurt zijn te grazen genomen. Hij looft een beloning van 1000 euro uit voor degene die tips heeft over de dader.