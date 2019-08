Figuranten gezocht voor Slag om de Schelde

De film wordt gemaakt in opdracht van het Nationaal Fonds voor Vrede en Veteranen (Vfonds) in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding Nederland. De Slag om de Schelde brengt een lang vergeten veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog in beeld, maar gaat onderhuids ook over het persoonlijke leven van jongeren in een oorlog. Het totaalbudget voor de film is veertien miljoen euro. De gemeente Vlissingen zal ook helpen bij de opnames voor de film op verschillende locaties in de stad.