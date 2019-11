Figuranten gezocht voor film Slag om de Schelde

Meer koop- maar minder huurwonin­gen in Zeeland

7:00 VLISSINGEN - De afgelopen vijf jaar is het aantal huurwoningen in Zeeland met 4 procent afgenomen. Het aantal koopwoningen nam in die periode met ruim 5 procent toe. Twee derde van de 123.844 woningen in Zeeland is een koopwoning, een derde is huur.