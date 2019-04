Figuranten gezocht voor een film over de eerste oorlogsdagen in Zeeland

Er wordt gezocht naar mannen die soldaten en officieren van het Nederlandse leger in 1940 willen spelen, naar cafébezoekers en een café-eigenaar. De scenes in het café worden op 1 mei opgenomen in café Juliana in Biggekerke. De andere draaidagen (vanaf 24 april tot 1 mei, behalve Koningsdag en de dag erna) zijn in Cadzand-Bad en Oostkapelle. Geïnteresseerden kunnen mailen (met foto) naar info@meidagenfilm.nl.

Schrijver en regisseur Juri Ferri is een filmmaker die aan de London Film School studeert. Het verhaal is gebaseerd op de ervaringen van zijn overgrootvader Jan Hendrik Smit, die in mei 1940 in Zeeuws Vlaanderen was gestationeerd. Juri is een oud-student van de University College Roosevelt. ,,Ik vind het prachtig om terug naar Zeeland te komen om mijn afstudeerfilm te maken.”