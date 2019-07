Fietsvoetveer komt onder de vleugels van de NV Westerscheldetunnel

VLISSINGEN - Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens wordt per 1 januari 2020 een dochterbedrijf van de NV Westerscheldetunnel (WST). Volgens de provincie is een sterkere organisatie achter de Westerschelde Ferry BV nodig. Het is niet bedoeling dat de NV Westerscheldetunnel financiële tekorten van het fietsvoetveer gaat aanvullen.

De provincie en de WST ondertekenden deze week een intentieverklaring. Daarin staat dat de ferry vanaf 2020 tien jaar lang onder de vleugels van de NV Westerscheldetunnel komt. Sinds september 2018 vormt de WST samen met dochteronderneming Movenience (het bedrijf dat de t-tags uitgeeft) al een interim-directie van de Westerschelde Ferry. Die situatie wordt vanaf 2020 geformaliseerd door het fietsvoetveer een dochter van de WST te maken.

Beleving

Volgens de provincie is dat een goede zet. De Westerschelde Ferry weet zich gesteund door een sterke organisatie die de kennis en kunde levert die nodig is om het fietsvoetveer op een degelijke manier te exploiteren. De afgelopen tijd is al het nodige gedaan om de organisatie van de ferrydienst te versterken. Ook zijn voorzieningen voor reizigers verbeterd en is er geïnvesteerd in meer beleving aan boord waardoor de veerdienst een betere uitstraling moet krijgen. Plan is vooral in de zomer de veerdienst als toeristische attractie aan te prijzen. Vorig jaar is besloten dat de prijs voor losse kaartjes in de zomer omhoog mogen. Een retourtje met de fiets kost nu 10 euro. Met de extra inkomsten kan de overtocht aantrekkelijker worden gemaakt voor toeristen. Om de verkoopservice te verbeteren, is geïnvesteerd in een online ticketsysteem.

Drank

Verder zijn in Vlissingen de fietsenstalling al gerenoveerd en de bestrating vernieuwd. Dit jaar wordt het groen rond de terminal aangepakt. Zowel in Breskens als in Vlissingen krijgen de terminals een flinke opknapbeurt. Verdere ‘upgrades’ zijn nieuwe verlichte logo’s, bankjes en borden en een speelvoorziening voor kinderen. De kaartautomaten krijgen een logischer menu en zijn voortaan altijd beschikbaar. Er komen grotere informatieborden in de terminals en op de schepen. De drankautomaten in de wachtruimtes zijn vervangen door modernere machines, de drankvoorziening aan boord is luxer.

Rumoer