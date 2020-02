Fietser voelt zich het fijnst in Goes

GOES - Zeeuwse fietsers zijn het meest te spreken over Goes. De gemeente scoort het hoogst in het tweejaarlijkse onderzoek van de Fietsersbond .

De uitkomsten werden vrijdagmiddag bekend gemaakt in de Jaarbeurs in Utrecht. De bond riep Veenendaal uit tot Fietsstad 2020. De gemeente nam daarmee de titel over van Houten. Enschede won de prijs voor beste grote gemeente, terwijl Winterswijk de beste kleine gemeente bleek. Schiermonnikoog kreeg een eervolle vermelding als beste Fietseiland.

Houten doet tot 2028 niet mee aan de competitie, maar haalde wel opnieuw de hoogste score in het onderzoek: gemiddeld 4,43 op een maximum van 5. De Fietsersbond heeft een top 100 van beste gemeenten samengesteld. Goes staat daarin op de 10de plaats, Noord-Beveland op de 47ste plaats, Tholen op de 73ste plaats en Veere op de 86ste plaats. Vooral Noord-Beveland doet het aanzienlijk beter dan twee jaar geleden en behoort daarmee tot de snelste stijgers van het land.

Stressvol of ontspannen?

De resultaten zijn vooral gebaseerd op een enquête onder ruim 45.000 fietsers. Zij beoordeelden de fietsvriendelijkheid op allerlei aspecten: hoe veilig is een gemeente voor kwetsbare fietsers (zowel 8- als 80-jarigen)? Is het stressvol of juist ontspannen om er te fietsen? Hoe is het gesteld met het onderhoud van de wegen en paden? Sluiten de fietsroutes goed op elkaar aan? Hoe comfortabel zijn de wegen? Zijn er voldoende goede plekken om de fiets te stallen?

Die uitkomsten zijn gecombineerd met feitelijke gegevens, zoals het aantal vrijliggende fietspaden naast 50-kilometerwegen, voorrang op rotondes en de mate waarin fietsers om moeten rijden om hun bestemming te bereiken.

Weinig hindernissen

Goes doet het op vrijwel alle fronten goed: de fietspaden zijn schoon, fietsers komen weinig hindernissen tegen, de bewegwijzering is in orde, fietsers en voetgangers zitten elkaar nauwelijks in in de weg, zowel jongeren als ouderen voelen zich veilig en fietsers bereiken hun bestemming zonder al te veel omwegen. Ook in 2018 gooide Goes landelijk hoge ogen en bereikte zelfs de 8ste plaats.

Noord-Beveland, Tholen en Veere scoren dit jaar, landelijk gezien, bovengemiddeld in het fietsonderzoek. Hulst, Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis en Vlissingen komen als gemiddeld uit de bus. Borsele, Reimerswaal en Terneuzen presteren ondergemiddeld.

Verlichting van fietsroutes