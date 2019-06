Fietser komt om bij ongeluk op Belgische grens bij Westdorpe

Column Ondine van der Vleuten Stalkende poltergeis­ten van een spirituele sekslijn

16:00 Halverwege mijn betoog over het dieven van tomatenplanten stopte ik er maar mee, want mijn toehoorder had zijn gedachten er duidelijk niet bij. Hij staarde naar een punt in de verte. Ik volgde zijn blik. Niks te zien. Ik boog me naar hem over en zwaaide mijn hand voor zijn ogen. ,,Hallo? Hallo? Is daar iemand?”