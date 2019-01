Fietser en automobilist zwaargewond door aanrijding in Vlissingen

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk werd eerst, kort voor 3.30 uur, de fietser aangereden op de Koudekerkseweg, ter hoogte van de Sottegemstraat. Daarbij liep ook de auto al flinke schade op. De politie vermoedt dat de automobilist daarna hard is weggereden en uiteindelijk de macht over het stuur is verloren. De auto werd uiteindelijk op zijn kop aangetroffen in het bos achter de rotonde tussen de Van Woelderenlaan en de Bachlaan. ,,Die moet met harde snelheid over de rotonde en de sloot zijn gevlogen”, denkt Officier van Dienst Arjen de Wilde.