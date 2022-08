Fietsende dokter speurt nog naar vrouw die hem aanreed

Osterman wil heel graag weten wat er precies is gebeurd en wie hem een breuk van zijn rechter opperarmbeen (de humerus) bezorgde. Hij zoekt getuigen en vraagt of degene die hem aanreed zich wil melden. De huisarts wil verder graag de vrouw bedanken die voor hem zorgde tot de ambulance er was; hij zoekt ook haar.

Maar dat herstel kan nog even duren. De kans dat Ostermans schouder ‘vanzelf’ geneest door rust, is maar klein. Een operatie zal waarschijnlijk nodig zijn. Als er dan een ijzeren pin, schroef of prothese wordt geplaatst, kan het maanden duren voor Ostermans rechterschouder weer is hersteld.