Fietsenbouwer Jaap Huissoon (82) overleden

GOES - De Goese fietsenbouwer en oud-wielerprof Jaap Huissoon is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden.

Huissoon was in de tweede helft van de jaren vijftig actief als wielrenner. In 1957 eindigde hij als tweede in Olympia's Tour. Een jaar later werd hij prof bij Magneet-Vredestein, met Kees Pellenaars als ploegleider. Dat jaar reed hij onder meer de Ronde van Spanje, die door de hitte veel uitvallers kende. Huissoon reed de ronde wel uit en eindigde als 44e.

Twee jaar later sloot hij zijn profcarrière af. Hij werd vertegenwoordiger, maar besloot in 1974 van zijn hobby zijn beroep te maken. Onder de naam Huissoon Sport vestigde hij zich als zelfstandig fietsenmaker en -bouwer. De frames zette hij zelf in elkaar en de fietsen, waarvan hij er enkele tientallen per jaar leverde, werden helemaal op maat gemaakt.