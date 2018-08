Fietsactie van Fenna levert ruim 14.000 euro op: 'Ik weet zeker dat mijn vader erg trots was geweest'

Fenna fietste in juni – samen met vrienden en familieleden - 80 kilometer voor haar vader Rob Kempe (54), die leed aan slokdarmkanker. Fenna kreeg meteen veel steun voor haar actie. Op de dag van de Ride had ze ruim tienduizend euro bij elkaar. Rob Kempe was op 9 juni aanwezig bij de start van de Ride for the Roses in Goes. Hij moedigde zijn dochter en haar teamgenoten aan langs het parkoers. Op 17 juni overleed hij aan de gevolgen van zijn ziekte.