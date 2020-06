Feyenoord-spelers staan onverwacht voor de deur van ernstig zieke Lorenzo uit Zierikzee

POLL Met coronamaat­re­ge­len op het terras: De enige bon, is de rekening van de drankjes

22 juni MIDDELBURG - Anderhalve meter is niet op elk terras hetzelfde. Er zijn er waar je zonder problemen met je armen in het rond kunt zwaaien zonder iets of iemand te raken. Waar de bestelling naast je wordt neergezet op een apart tafeltje. Maar dat is niet overal zo in Zeeland. Toch is van excessen geen sprake, volgens de veiligheidsregio.