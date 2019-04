Festivals moeten duurzamer worden, maar het geld ontbreekt

,,We zijn er al een hele tijd serieus over aan het nadenken", zegt René de Dreu van EEF (Eindeloos Eiland Festival). Buitenfestivals worden in de vrije natuur gehouden. ,,Dan is alles wat je doet eigenlijk niet duurzaam, is onze conclusie. Maar goed, alles kan beter. We hebben contact gelegd met de ambtenaar duurzaamheid van de gemeente en een goed gesprek gehad. Ook de provincie wilde wel met ons praten. Het eerste wat onze werkgroep duurzaamheid te horen kreeg was: het mag geen geld kosten.”