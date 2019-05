Festivals denken aan invoeren pin only na overval Hrieps

VVD-kandidaat voor het Europees Parlement, Martijn Grevink, op bezoek in Vlissingen

13 mei VLISSINGEN - Martijn Grevink (45), geboren in Vlissingen en kandidaat voor de VVD voor het Europees Parlement, is dinsdag 14 mei in Vlissingen voor een bezoek aan lokale ondernemers en start ups. Hij is om 12.00 uur aanwezig bij de kennislunch.