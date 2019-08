Festivaldirecteur Rinus Meesen: ‘Ik wil het leven blijven kleuren’

Automobi­list gewond bij botsing op Deltaweg bij Wilhelmina­dorp

16:54 WILHELMINADORP - Bij een botsing tussen twee personenauto's en een personenbusje op de Deltaweg bij Wilhelminadorp (N256) is zondagmiddag een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Goes.