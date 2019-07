Festival Onderstroom in Vlissingen: Van salto's en menselijke torens tot muziekoptredens

Aantal passagiers op Zeeuwse spoor blijft gelijk, Goes blijft drukste station

7:15 VLISSINGEN - Het aantal mensen dat in Zeeland in of uit de trein stapt is vorig jaar nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017. Goes bleef, ondanks een minimale afname met 1 procent, het drukste treinstation van Zeeland, op ruime afstand gevolgd door Middelburg. Van Rilland-Bath wordt het minst gebruik gemaakt.