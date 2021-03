Festival hakt knoop door: ook dit jaar geen Concert at Sea

Sinter­klaas­co­mité in Goes gooit handdoek in de ring vanwege Zwarte Piet

24 maart GOES - Het is de vraag of Goes komende november weer een intocht van Sinterklaas krijgt. Het Comité Heerlijk Avondje gooit de handdoek in de ring. ,,Een meerderheid van onze vaste kern ziet niets in het overstappen op roetveeg- of anders gekleurde pieten’’, zegt Iris Dommanschet.