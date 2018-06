Festival De Veste in Goes: Feest op een 'droomplek'

Daling WW-uitkerin­gen in Zeeland zet verder door, transport­sec­tor flo­reert

8:52 VLISSINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland blijft dalen. In mei was de afname zeven procent ten opzichte van april. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 25 procent, meldt het UWV. Vooral de sector transport en logistiek biedt veel kansen op een baan.