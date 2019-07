Fel debat vol emoties en verwijten, maar bestuur waterschap krijgt tóch meer loon

Massale sterfte zwanenmos­se­len in waters Hulst

22:16 HULST - Zwanenmosselen in de Buitenvest en de Berriekreek in Hulst leggen massaal het loodje. De afgelopen dagen zijn al zo’n 20.000 dode exemplaren uit de waterlopen gehaald. De oorzaak van de massasterfte, die niet eerder voorkwam in Zeeland, is nog onbekend. Waterschap Scheldestromen doet onderzoek.