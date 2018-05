Feiten over gevaarlijke kerncentrale Doel verpakt in ijzingwekkende thriller

Een boute uitspraak, maar Sonn Franken (56) is er zeker van. Al meer dan twintig jaar houdt de schrijver en dichter uit Bergen op Zoom alles rond de kerncentrale net over de grens in België in de smiezen. Onderzoeksrapporten en verslagen van nucleaire waakhonden, overheidsinstanties, berichtgeving door de media. Vraag Franken naar incidenten in en rond Doel en hij lepelt ze in één adem op.