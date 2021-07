Feestjes, uitgaan en vakanties zorgen ook in Zeeland voor meer besmettingen

NVWA kan geen advies geven over eten uit Wester­schel­de

15:16 MIDDELBURG - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan naar aanleiding van de concentraties giftig PFAS in de oostelijke Westerschelde nog geen advies geven over het eten van bijvoorbeeld vis en zeegroenten. De NVWA wacht op een besluit van de Europese Commissie over maximaal toelaatbare PFAS-waarden in voedsel.