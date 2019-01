Feestelijk en humoristisch nieuwjaarsconcert HZO

Het Zeeuws Orkest (HZO) had een sprankelend programma beloofd met als kers op de taart een optreden van het duo Yentl en de Boer. Het Scheldetheater in Terneuzen was donderdag op enkele plaatsen na uitverkocht en de sfeer zat er meteen in.

Met de Ouverture uit Der Zigeunerbaron van de walsenkoning Johann Strauss gaf HZO meteen zijn visitekaartje af. De ouverture werd pittig, met mooie solo’s door de blazers, gebracht onder leiding van een energieke dirigent. Ivan Meylemans weet als geen ander de musici enthousiast te laten spelen. In de afwisselende compositie kwam ook de humor goed uit.

Folklore

De Slavische dansen van de Tsjech Dvorak bestaan niet uit oorspronkelijke melodieën, maar uit imitaties die gebaseerd zijn op en geïnspireerd zijn door de folklore van Slavische landen. HZO vertolkte er twee (2 en 8). Zowel de pittige ritmes als de zwoele sfeer kwamen over. Opvallend was het gedoseerde gebruik van hard en zacht.

Tijdens het Nieuwjaarsconcert krijgt een jong Zeeuws talent de kans om podiumervaring op te doen. Deze keer was het de beurt aan fluitiste Anna May van der Feen. Zij speelde het (georkestreerde) Concertino voor fluit van Cécile Chaminade. De uitvoering was van hoog niveau en de fluitiste leek alles met groot gemak te spelen. De cadens was fantastisch en door de rustige opbouw kwamen de virtuoze passages extra goed uit. Chapeau.

Apart duo

Yentl Schieman en Christine de Boer vormen een heel apart muzikaal duo. Zij zingen loepzuiver en de begeleiding is een wezenlijk onderdeel van hun humoristische optreden. Hun eigen gitarist is als het ware een verlengde van dit duo. Maar ook de twee HZO-leden (percussionist en contrabassist) droegen hun steentje bij. Yentl en de Boer zingen over alledaagse gebeurtenissen en emotionele momenten en toveren met sfeer. De teksten zijn kort maar vooral krachtig. De kleine kwinkslagen grappig. Het duo denkt en voelt als één persoon, alles is in evenwicht. En toch hebben ze beiden een specifieke eigen inbreng.

Na de pauze werd het overbekende An Die Schönen Blauen Donau van Strauss gespeeld. Gevaarlijk, want iedereen kent deze melodie. Het sfeertje van het traditionele concert in Wenen kwam bovendrijven, maar dan zonder de mooie salons waar balletdansers walsen. Vlot gespeeld, enthousiast maar ook enkele ongelijkheden.

Yentl en de Boer verrasten in deel 2 met grappige situaties in de trein (knap begeleid door het orkest) een sfeerlied over Nieuwjaarsmorgen en sappige opmerkingen over de Zeeuwse mosselen.

HZO vertolkte de Hongaarse dansen (6 en 5) van Brahms met geestdrift en pit. Brahms gebruikte hiervoor originele dansen en zigeunermuziek. Na een dans met vele tempowisselingen klonk nummer 5 met de afwisseling van snel en rustige passages heel dynamisch.

Nieuwjaarsconcert HZO 2019