Feest in de sportschool: ‘Morgen spierpijn maar joh, wat heb ik dit gemist!’

VIDEOOOSTBURG - Dat Ingeborg Modde slingers heeft opgehangen in haar sportschool in Oostburg, is veelzeggend. Het is voor de eigenaresse van het Sweat Healthcenter een feestdag. Na twee lockdowns – de één van drieënhalve maand, de ander van vijf maanden – is ze zielsblij dat ze weer klanten bínnen mag verwelkomen. ,,We hebben wel buitenlessen gehouden, maar dat is toch anders”, vertelt ze. ,,Ik denk ook dat hooguit 20 procent van de mensen daar gebruik van heeft gemaakt. Binnen sporten is toch het echte werk.”