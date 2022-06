Feest in de regen: de jongens van Bløf staan weer op de dam

Traditiegetrouw trappen de gastheren van Bløf het festival op de Brouwersdam af met Cøver at Sea, een set met liedjes van bekende artiesten, uitgevoerd met gastzangers. De opening was toepasselijk. Met behulp van Paul de Munnik werd The boys are back in town van Thin Lizzy ingezet. Voor wie het niet begreep, wees De Munnik tijdens het refrein nog even op de leden van Bløf. De jongens zijn weer terug op de dam.

Het is altijd weer een verrassing welke liedjes zijn gekozen voor Cøver at Sea en wie is uitgenodigd om ze te zingen. Vaak artiesten die later op de dag zelf nog optreden, zoals Flemming (in New Light van John Mayer) en Rikki Borgelt van Rondé (in Don't start now van Dua Lipa en Back to black van Amy Winehouse), maar dit keer ook Gijs Teuwsen van PEER (die zijn voorbeeld Harry Styles naar de kroon stak in Watermelon sugar) en Chels, de jonge zangeres die onlangs verraste in het tv-programma ‘Matthijs gaat door’ en nu excelleerde in Running up that hill van Kate Bush en Whole of the moon van The Waterboys.