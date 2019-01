Faunabescherming beraadt zich op stappen tegen afschot damherten

Dinsdag gaf de provincie aan Staatsbosbeheer toestemming voor het afschieten van de dieren. Van de 530 dieren mogen er 150 blijven. Volgens woordvoerder Harm Niesen heeft de actiegroep de handen vol aan procedures tegen afschotvergunningen in het land. ,,In principe zijn wij altijd tegen ingrijpen van de mens. Of er te veel herten zijn is een keuze van mensen”, aldus Niesen.