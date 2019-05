Fans van Go Ahead smullen in Deventer van 10.000 bolussen

De uitdeelactie was te danken aan Julius, zoon van bakker Peter Bliek. De verdediger van voetbalclub Go Ahead Eagles beloofde de supporters in Deventer eerder dit seizoen ‘dat hij ze nog wel eens op echte Zeeuwse bolussen zou trakteren'. Dat heeft hij geweten - en zijn vader ook. De fans hielden hem aan zijn belofte.

Vandaag is een spannende dag voor de Eagles, want de club speelt om promotie naar de Eredivisie. Een mooie dag om de belofte na te komen, vonden ze bij Bliek. Met een bus vol bolussen arriveerde de bakker in de loop van de middag in Deventer, waar de fans vol lof waren over de traktatie. Het maakte de populariteit van de Zeeuwse voetballer - die toch al lekker ligt bij de supporters - er alleen maar groter op.