Familieleden van van verongelukte fietsers in Goes: ons leven heeft glans verloren

MIDDELBURG - Met een grote foto onder zijn arm komt Bas Wolferts de rechtbank in Middelburg binnen. Het verliefde stel op de foto is zijn 33-jarige schoonzus Alice Dessi uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend Miki Trpkovski. Ze zaten in de nacht van 28 oktober 2018 samen op een fiets toen ze bij het oversteken van de Van de Spiegelstraat in Goes werden aangereden door een auto. Ze overleefden de klap niet.

Bijna acht maanden later moet S.M. uit Kloetinge zich verantwoorden voor de rechtbank. Negentien jaar was hij toen hij met een snelheid van 100 tot 115 km per uur het jonge stel aanreed. Familie van de twee slachtoffers zijn in de zaal. M's moeder woont de zaak bij op het balkon van de zaal.

Hoge snelheid

De rechter loopt de resultaten van alle onderzoeken door en citeert uit getuigenverklaringen en uit rapporten van deskundigen. Wat vast staat is dat M. met zeer hoge snelheid reed, dat hij te veel had gedronken en dat hij geen snelheid minderde toen hij fietsoversteekplaats naderde.

Wat weet hij zich te herinneren van die avond, wil de rechter weten. Een avondje stappen, zes tot acht glazen alcohol gedronken, een vriend thuis afgezet en toen zelf op weg naar huis gegaan. Op de Van der Spiegelstraat gaat het verschrikkelijk mis. ,,Ik hoorde een harde klap.” Hij raakte in paniek, reed door en stopte toen hij de blauwe zwaailichten zag. In zijn eerste verklaring direct na het ongeluk schatte M. zijn snelheid op 50, 55 per uur. Nu zegt hij geen idee te hebben hoe hoog zijn snelheid was.

Steeds harder

Een politiepatrouille was het rijgedrag van M. opgevallen. De agenten hadden gezien dat een auto achter hen opvallend snelheid minderde. De politie reed een extra rondje op het Admiraalsplein en ging achter hem rijden. Ze reden richting station. Na de bocht ging de verdachte steeds harder rijden. Hij reed ook een stuk op de verkeerde weghelft.

De rechter vroeg zich af om M. dit deed om uit handen van de politie te blijven. Hij had te veel gedronken en was, in de korte tijd dat hij een rijbewijs had, al eerder betrapt op rijden onder invloed. ,,Kort achter u zat een politieauto. Het is toch opmerkelijk dat u die niet heeft opgemerkt. Is dat echt zo? Of dacht u: ik heb gedronken, ik ga er vandoor.” M. houdt vol dat hij de politie niet heeft gezien.

Glans verloren

Dan is het beurt aan de familie van de twee slachtoffers. De zus van Alice Dessi vertelt wat na het ongeval is gebeurd. ,,Ons leven heeft zijn glans verloren. Zij komen nooit meer terug.” De zus van Miki Trpkovski is voor het proces overgekomen uit Macedonië. ,,Mijn broer was pas drie weken in Nederland. Hij wilde met zijn geliefde hier een mooi leven opbouwen.” Ze laten de grote foto van het omgekomen stel zien aan de verdachte. Die kan zijn tranen niet bedwingen, maar de Macedonische zegt dat de tranen en excuses van de verdachte niets voor haar betekenen.

Het is ook een rechtszaak van ‘wat als’. Wat als de verdachte nog harder had gereden? Dan was hij al voorbij geweest voordat de twee waren overgestoken. Of als de auto een lagere snelheid had gehad. De getuige die vlak achter het stel fietste ligt volgens de officier van justitie Wilfried Suijkerbuijk nog steeds wakker van de gedachte dat hij dan het slachtoffer was geweest. Wat als niemand was geraakt? Dan was de verdachte er af gekomen met een forse geldboete.

Gewaarschuwd

Het feit dat twee mensen hun leven hebben verloren moet zwaar meewegen bij het bepalen van de straf, vindt de officier van justitie. M. was een gewaarschuwd man. Hij had nog geen jaar zijn rijbewijs en was al twee maal betrapt op te hard rijden, één maal op rijden onder invloed en één keer op gevaarlijk rijgedrag op een parkeerterrein. De officier van justitie wil dat M. vijf jaar gevangenisstraf krijgt. Als hij daarna vrij komt, mag hij wat de officier betreft vijf jaar niet rijden. M's advocaat Mark van Dunsbergen vindt deze straf veel te hoog, in vergelijking met de straffen die in vergelijkbare gevallen zijn uitgedeeld.