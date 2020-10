Familiebedrijven doen het goed in Zeeland: ‘Hier draait het niet puur om winst en euro’s’

VIDEO Halloween­kunst siert Ritthem: ‘We willen het in deze tijd een beetje leuk maken voor de mensen’

28 oktober RITTHEM - De heks van Nithsdale forest houdt al een tijdje de wacht op de stoep van de Weverstraat in Ritthem. Voor het raam staan antieke apothekersflessen 'Mummie fluff’ en weerwolvenhaar. Om de hoek krauwt een geblakerde pompoenman over de schutting. Het huis van William Nithsdale in Ritthem is Halloween-versierd in de overtreffende trap.